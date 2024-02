Snow Trophy sull’Etna si conclude con la neve nella quinta edizione

Premiata la perseveranza dell'associazione peloritana Mediterranea Eventi, vincono Daniela Filograsso, Nicola D’Andrea, Davide Aloisio e Federica Castellana

CATANIA – Anche per il 2024 non poteva mancare il Pistì Snow Trophy e cosi è stato. Al termine di un weekend che meteorologicamente parlando ha regalato la sorpresa più grande della neve sull’Etna, ormai inaspettata ai più, Mediterranea Eventi (in partnership con Team Volley Messina e Triptop) ha dato vita alla quinta edizione di uno snow trophy sempre molto partecipato.

Una festa per tutti, con la ciliegina sulla torta del torneo amatoriale di snow volley powered by Endas Sicilia che si è potuto realizzare grazie ad una nevicata tanto attesa dalle diverse squadre che, con grande entusiasmo, si sono date battaglia nel campo da gioco allestito in zona Monte Conca – Piano Provenzana.

“È stata premiata la nostra perserveranza – così Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi – Abbiamo deciso di crederci fino in fondo e, nonostante le condizioni meteo altamente variabili, ci siamo fatti trovare pronti per accogliere la neve, arrivata alle prime ore della domenica, e realizzare il torneo di snow volley, che ci ha regalato il solito grande entusiasmo e tanta partecipazione. A questo abbiamo aggiunto diverse attività alternative, tra escursioni sull’Etna e divertentissimi momenti di festa, per intrattenere i tanti partecipanti che hanno scelto di stare con noi in questo weekend. Siamo contenti e soddisfatti, perchè ci abbiamo creduto fino in fondo e siamo riusciti a realizzare il nostro evento. Un doveroso grazie a tutti i partner, pubblici e privati, che ci hanno sostenuto ed hanno creduto nella nostra voglia di realizzare questo evento, a cominciare dal nostro title partner Pistì, cosi come tutti gli altri attori coinvolti e gli operatori presenti sull’Etna ed alle forze dell’ordine, che ci hanno supportato con ogni mezzo per dar vita al Pistì Snow Trophy 2024”.

I vincitori delle quinta edizione del Pistì Snow Trophy

Per la cronaca, ad alzare la coppa del torneo amatoriale di snow volley powered by Endas Sicilia è stato la squadra dei “PallavolistiMicatanto”, con il quartetto composto da Daniela Filograsso, Nicola D’Andrea, Davide Aloisio e Federica Castellana. Secondo gradino del podio per i “Domani smetto” (Nadia Pasqua, Antonio Musumeci, Giuseppe Costa, Melania Filograsso e Mariagrazia Giliberto), mentre la medaglia di bronzo va ai “Ruccapalloni” (Andrea Lavafila, Gemma Piccione, Federica Staiti e Domenico Luciano). Premi speciali, in qualità di Mvp del torneo per Federica Castellana ed Antonio Musumeci.

Prezioso il contributo dei diversi partner, quali il title sponsor Pistì, il Comune di Linguaglossa, Proloco Linguaglossa, Fisi Sicilia, Endas Sicilia, Decathlon Milazzo, Villa Zuccaro, WePlus, Ieeng Solution, Sogesa, FacileRipara, Cottanera, Ristorante Monte Conca ed Esn Messina.