Snow volley, sull'Etna torna il torneo di pallavolo sulla neve - Tempostretto

Il Pistì Snow Trophy dal 17 al 19 febbraio, organizzato dalla Mediterranea Eventi

Torna anche per questa stagione sciistica il Pistì Snow Trophy, manifestazione sportiva che, giunta alla sua quarta edizione, si svolgerà dal 17 al 19 febbraio 2023 sul versante nord dell’Etna (zona Monte Conca – Piano Provenzana). Organizzata da Mediterranea Eventi, in partnership con il tour operator sportivo Triptop, con il title sponsor Pistì e con Decathlon Milazzo, l’evento ha riscosso nelle passate edizioni un notevolissimo successo, coniugando in maniera perfetta sport, divertimento e promozione del territorio.

Sul vulcano attivo più alto d’Europa, spazio ad un weekend di sci e snowboard, ma anche di snow tennis (nella scorsa edizione proposto per la prima volta come esibizione) e dell’entusiasmante snow volley: attività proposta sin dalla prima edizione sotto forma di torneo amatoriale, un unicum in tutto il Sud Italia, che dalla scorsa stagione ha trovato ulteriore slancio ed un riconoscimento importantissimo da parte della Federazione Italiana Pallavolo, che ha deciso di ospitare all’interno del Pistì Snow Trophy la prima tappa della prima edizione del Campionato Italiano femminile e maschile assoluto di Snow Volley. Esperimento perfettamente riuscito: tanto spettacolo in campo, tantissimi appassionati e curiosi a bordo pista per seguire gli spettacolari scambi degli snowers e tantissimo divertimento.

Il programma dell’edizione 2023

E per l’edizione 2023 si replica. Nei giorni scorsi, infatti, la Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato il calendario della seconda edizione del Campionato Italiano femminile e maschile assoluto di Snow Volley 3X3, riservato ai tesserati FIPAV per la stagione 2022/2023, che si articolerà per questa stagione in 4 tappe: Lorica (11/12 febbraio), Aprica (11/12 marzo), Prato Nevoso (31 marzo/2 aprile) ed appunto Linguaglossa, seconda tappa del circuito nazionale, che si svolgerà proprio nei giorni del Pistì Snow Trophy (18/19 febbraio).

Tutte le informazioni per poter partecipare alla manifestazione tricolore sono reperibili a questo link. Tutte le informazioni su attività e sulle modalità di partecipazione al Pistì Snow Trophy 2023 sono reperibili al link https://triptop.it/tour/pistisnowtrophy2023/, oppure sugli account social ufficiali dell’evento (Facebook e Instagram).