Lavoro. In Sicilia selezione di infermieri per la Gran Bretagna

Il Noble’s Hospital dell’Isola di Man offre un'occasione per gli infermieri italiani. La rete Eures Sicilia in collaborazione con il Corso di studi in Infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo, promuove l'iniziativa. La selezione si svolgerà il 16 novembre 2018 presso l’Aula A del Policlinico, sito in via Parlavecchio a Palermo.

Lo staff del Noble’s Hospital dell’Isola di Man incontrerà i candidati dalle 9. I requisiti richiesti sono:

laurea in Scienze infermieristiche e frequenza del corso di laurea Scienze infermieristiche. Preferibile conoscenza Inglese B1.

Le condizioni proposte sono: assunzione a tempo indeterminato; sostegno per i costi di trasferimento dall’Italia all’Isola di Man, anche per i familiari al seguito. Previsto budget integrativo dei costi di affitto.Supporto ai fini del raggiungimento del livello di inglese necessario all’iscrizione al Nmc. Assistenza nelle procedure di registrazione al Nmc. Per partecipare alla selezione o avere ulteriori informazioni inviare la richiesta e curriculum vitae in inglese a: eures@regione.sicilia.it