Nizza. Mercato, si riparte: era stato sospeso dopo la chiusura del Ponte

NIZZA DI SICILIA. Il mercato quindicinale di Nizza Di Sicilia ha ripreso questa mattina la normale e regolare attività. Il luogo dove sono state ubicate le bancarelle è rimasto quello di sempre, il lungomare, zona nord. Il mercato era stato sospeso a causa della chiusura improvvisa del ponte che collega il territorio nizzardo con il paese di Alì Terme attraverso la Statale 114. Il provvedimento è stato adottato dall'Anas lo scorso 4 settembre per “l’aggravio delle condizioni di condizioni di degrado”

La sospensione del mercato aveva creato grandi polemiche in quanto è una fonte di ricchezza per il paese e rappresenta soprattutto una opportunità di lavoro per tanti commercianti, ben 140, provenienti anche da fuori provincia. La paura più grande era il rischio di creare ingorghi e disordini per le strade del paese. Il traffico è infatti interamente dirottato sulla passerella che unisce i lungomare di Nizza ed Alì Terme, unica alternativa al ponte che è stato chiuso dall'Anas. Il traffico questa mattina è stato gestito dai vigili urbani presenti in tutti i punti nevralgici del paese. Prezioso il lavoro da loro svolto.

La fiera mercato anche questa mattina era affollata. Felici i commercianti che finalmente dopo una grande bufera hanno ripreso la loro attività lavorativa. Altrettanto felici gli utenti dell'intero comprensorio.