Operatori sanitari, al via programma formativo della Cisl

Prenderà il via il prossimo 10 novembre il nuovo programma formativo per il 2018-2019 organizzato dalla Cisl Funzione pubblica di Messina. Il primo evento, che si terrà il 10 novembre 2018 a Barcellona Pozzo di Gotto, riguraderà il ruolo degli infermieri e la responsabilità professionale. L’evento, accreditato Ecm, è il primo di una serie d’incontri voluti dall’attuale reggente provinciale, il segretario nazionale della Cisl Fp Gigi Caracausi.

«Il percorso formativo che abbiamo organizzato – afferma Gigi Caracausi - vuole essere un servizio agli iscritti, più che un modo per l’ottenimento dei crediti formativi sanitari. Il nostro obiettivo è quello di rendere i nostri iscritti degli operatori consapevoli, sempre aggiornati e sempre più professionali».