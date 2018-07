"Passeggiata a mare, si garantisca sicurezza e fruizione degli spazi"

È consuetudine per tantissimi messinesi, soprattutto durante il periodo estivo, trascorrere pomeriggi e serate alla passeggiata a mare. In prossimità del consueto agosto messinese che si svolgerà in Fiera, il consigliere della IV circoscrizione Francesco Melita ha invitato l’Amministrazione e i dipartimenti competenti a intervenire sulle zone interessate per garantire la sicurezza e la fruizione degli spazi.

“Oltre alla realizzazione di piccoli interventi di manutenzione, pulizia, e scerbatura, - dichiara Melita – la viabilità nel tratto di Viale della Libertà compreso tra la fontana del nettuno e il Viale Giostra, è quello che maggiormente necessita di essere attenzionato. Sebbene siano stati realizzati i lavori di messa in sicurezza della rete tranviaria, molti dei semafori a chiamata non risultano essere funzionanti”.

Tanti, infatti, sono i pedoni che attraversano quel tratto di strada, soggetto allo stesso tempo al traffico veicolare derivante dall’esodo e dal controesodo estivo (da e verso gli imbarchi della Rada San Francesco), e pertanto sarebbe opportuno garantire un presidio di sorveglianza durante le ore serali, che vista la scarsità di organico in servizio nel Corpo di Polizia Municipale potrebbe eventualmente coinvolgere le associazioni di protezione civile. “Data l’affluenza – propone Melita – si potrebbe sfruttare parte dell’area ex-gasometro come parcheggio, gratuitamente in via sperimentale per il mese di agosto.