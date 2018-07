A S. Teresa di Riva il turismo passa da Trenitalia, avviato iter per accordo

S. TERESA DI RIVA punta a diventare meta turistica balneare di eccellenza. Dopo la Bandiera blu, per il suo mare, la prossima settimana partirà una campagna promozionale tra Trenitalia e la Pro Loco del Comune ionico per incrementare i flussi turistici verso la località.

L’iniziativa nasce da un progetto di co-marketing curato da Roberto Lannino, responsabile commerciale di Trenitalia Sicilia, e Carmelo Cutrufello, vice presidente della Pro Loco. “Siamo partiti dal grande lavoro svolto dall’amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva, per la pulizia ed il decoro urbano e dal riconoscimento della Bandiera Blu – afferma Cutrufello - per arrivare ad un accordo di collaborazione che porterà ad un aumento di coloro che scelgono Santa Teresa di Riva per le loro vacanze. “Partendo da qui – prosegue – operatori turistici, imprese di servizi e amministrazione possono programmare una città a misura di turista”.

Trenitalia garantirà la presenza del materiale promozionale nelle biglietterie elettroniche dell’Isola, sul proprio sito istituzionale nazionale e presso le stazioni ed i punti vendita siciliani della costa orientale.

Grandissima la soddisfazione espressa da Carmelo Ariosto, presidente della Pro Loco di Santa Teresa di Riva, e dal gruppo di lavoro che intorno a lui ha concretizzato la rinascita dell’istituzione locale: “Sono assolutamente soddisfatto perché il risultato è frutto delle nostre risorse e del nostro lavoro – osserva - e voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito. Questo – conclude il presidente della Pro Loco - è il primo passo verso una politica di sviluppo del territorio seria e concreta”.