S. Teresa. V edizione della Festa dei nonni, allegria e riflessioni

S. TERESA. Anche quest’anno l’Associazione “Riciclare è meglio che... inquinare Larc – Sicilia”, in collaborazione con il Comune di Santa Teresa di Riva, organizza la V edizione della “Festa dei Nonni”. Oggi, martedì, il Palazzo della Cultura (ex Villa Ragno) aprirà le porte per promuovere l’ importanza sociale di questa giornata, dedicata a due figure fondamentali della famiglia e della società intera: il Nonno e la Nonna.

La “Festa dei Nonni”, istituita in Italia con la legge 159/2005, vuole sancire il riconoscimento dell’importante ruolo svolto dai nonni nella nostra società, rappresentando questi ultimi il fulcro per le generazioni future.

La presidente Antonina Barresi fondatrice (assieme a Rita Colloca, Patrizia Rita Lezzi, Antonella Strazzeri, Melina Scibilia e Rosalba Crisafulli) dell’associazione, sottolinea che "oggi più che mai si sente la necessità di puntare sullo scambio culturale e generazionale per crescere figli e nipoti in maniera armoniosa. In un sistema in cui la famiglia non è più sempre il porto sicuro, i Nonni possono fare la differenza". Quella del 2 Ottobre è un’occasione di festa, ma anche di riflessione.

A partire dalle 18,30 di oggi a Villa Ragno, tante sorprese e sano divertimento con buffet finale.