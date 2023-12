Sole 24 ore, Qualità della vita 2023. Messina resta all'89esimo posto - Tempostretto

È la seconda provincia siciliana dopo Ragusa, che è 86esima. In coda Reggio Calabria, Cosenza, Crotone, Napoli e Foggia

La provincia di Messina resta all’89esimo posto nella classifica del Sole 24 Ore sulla Qualità della vita. Mentre per Italia Oggi la provincia peloritana nebroidea era scivolata dal 96esimo al 105esimo posto, per il quotidiano economico più diffuso la posizione resta invariata, leggermente più in alto.

Sul podio Udine (+11), Bologna (-1) e Trento (+2). Prime province meridionali Cagliari (23esimo posto, -5) e Bari (69esimo posto, -3).

In Sicilia: 86esimo posto Ragusa (-1), 89. Messina (invariato), 90. Enna (+10), 92. Catania (-1), 94. Agrigento (-8), 95. Palermo (-7), 99. Trapani (-6), 104. Siracusa (-14), 106. Caltanissetta (-1). Agli ultimi posti: 101. Reggio Calabria (+1), 102. Cosenza (-7), 103. Crotone (+4), 105. Napoli (-7), 107. Foggia (-3).