“Solidarietà alla nave della Freedom Flotilla sotto attacco dei droni israeliani”

Tania Poguisch, segretaria Prc Sicilia: "La flotta è partita da Catania verso la striscia di Gaza per portare aiuti umanitari"

“Il Prc Sicilia esprime incondizionata solidarietà alla nave Madleen, battente bandiera britannica, della

Freedom Flotilla, partita da Catania verso la striscia di Gaza per portare aiuti umanitari al popolo di Gaza. Un popolo sempre più martoriato e vittima del genocidio da parte di Israele. La nave è stata attaccata da quadcopter che sono i droni israeliani che da 20 mesi sorvolano il cielo di Gaza e massacrano donne, uomini e bambini”. A sottolinearlo la segretaria regionale del Partito della rifondazione comunista, Tania Poguisch.

Continua la segretaria: “Già da molte ore prima che accadesse, nelle reti di solidarietà per la Freedom Flotilla circolava la forte preoccupazione di attacchi da parte delle forze israeliane. Israele per l’ennesima volta ha violato il diritto internazionale e i diritti umani anche di chi stava viaggiando per portare aiuti umanitari ad una popolazione che non ha più tempo per vivere. Il Prc Sicilia sarà presente in tutte le piazze in cui si svolgeranno manifestazioni”.

E ancora: “Dobbiamo alzare la voce sempre più forte promuovendo azioni e campagne di boicottaggio del complesso militare, finanziario, industriale e accademico israeliano e di quei partner italiani come

molte delle Università e la Leonardo spa ed Eni, ai quali bisogna rivolgere forti appelli per sospendere

alleanze di partneriato con una potenza che ha sempre più le mani piene di sangue degli innocenti. Con Gaza e per Gaza sempre. Solo un grande movimento di massa unito e solidale può fermare tutto questo. Urliamo no alla guerra e stop al genocidio del popolo palestinese”.



FFC MEDIA FOR PRESS USE by Tan Safi (Freedom Flotilla Volunteer)

