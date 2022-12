Sollevamento pesi. Tre ori barcellonesi alla Coppa Italia Pwc di Terme Vigliatore - Tempostretto

Conquistano la medaglia più pregiata Mauro Maddalena, Roberta Catalfamo e Melania Signorino

TERME VIGLIATORE – Il comune tirrenico ha ospitato questo fine settimana la Coppa Italia Wpc di Powerlifting a Terme Vigliatore: in pedana, tra più di 100 atleti provenienti da tutta la Sicilia per la manifestazione sportiva dedicata alla forza massimale, tanti siciliani in gara.

Ai locali barcellonesi vanno tre medaglie d’oro: Mauro Maddalena (82 kg Open), Roberta Catalfamo (67.5 kg subjunior) e Melania Signorino (60 kg junior). A fare la voce grossa nella manifestazione una folta squadra della palestra Popolare Palermo, ben 13 medaglie: 7 ori, 3 argenti e 3 bronzi.

Gli altri medagliati

Da Palermo hanno partecipato Victoria Santoro, medaglia d’oro Junior 82 kg, Alessio Moncada, medaglia d’argento Junior 75 kg, Luigi Spera, oro -100 kg master e assoluto per la categoria di età, Verdiana Mineo, oro 75 kg senior e assoluto femminile open. Quarto posto nella 90 Open per Omar Diallo, atleta guineano della Palestra Popolare Palermo.

Molto bene i tre atleti di Marineo, due dei quali a loro esordio entrambi medagliati: Gabriele Tuzzolino oro 67,5 kg subjunior, Davide Rocco argento 75 kg subjunior. Bronzo anche per Francesco Rizzuto nella -100 open. Il mazarese Jihade Mbirik si aggiudica il terzo posto 90 kg open. Da Augusta, nel siracusano, Andrea Ursi, argento -100 open e Valentino Bandiera, bronzo 75 kg Open. Quarto posto per Salvatore Tringali nella -67.5 open.