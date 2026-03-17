Maltempo a Taormina, crolla una palazzina vicino a Porta Messina

Paura in centro nella serata di ieri: detriti in strada e verifiche dei vigili del fuoco

TAORMINA – Una serata di forte maltempo ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel cuore del centro storico di Taormina. Ieri un vecchio edificio situato vicino a Porta Messina ha ceduto improvvisamente, venendo giù sotto la spinta delle piogge battenti che hanno colpito la zona.

Il cedimento ha provocato il crollo parziale della facciata e del tetto, riversando macerie in una delle aree più note della città. Immediato l’allarme che ha portato sul luogo i vigili del fuoco. Le squadre di soccorso hanno lavorato per ore per isolare il perimetro e accertarsi che il resto della struttura non rappresentasse un pericolo immediato per i passanti o per le abitazioni confinanti.

Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino a notte fonda, monitorando la stabilità del fabbricato in una zona solitamente molto affollata. Al momento non si segnalano fortunatamente feriti, ma i danni alla struttura appaiono ingenti.

Immagine tratta da un video del giornalista Saro Laganà