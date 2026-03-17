Maxi tamponamento in galleria e autostrada chiusa tra Rometta e Milazzo VIDEO e FOTO

Incidente e traffico anche in direzione Palermo, chiusa pure questa parte

Non c’è pace per l’autostrada A20 Messina-Palermo tra Rometta e Milazzo. Dopo i pesanti disagi registrati nella serata di ieri, questa mattina un nuovo grave incidente ha bloccato la circolazione in direzione del capoluogo peloritano. Intorno alle 8:45, all’interno di una galleria, si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto circa ottanta veicoli, tra automobili e mezzi pesanti.

La dinamica e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, a innescare la carambola sarebbe stato il manto stradale reso scivoloso dalla perdita di gasolio da parte di un camion. L’effetto “ghiaccio” sull’asfalto ha reso impossibile la frenata per i mezzi che sopraggiungevano, causando una reazione a catena.

Sul posto sono intervenute d’urgenza numerose squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Messina con APS (Autopompa Serbatoio) e mezzi speciali. Il personale sta operando per districare i veicoli, mettere in sicurezza i serbatoi e assistere i numerosi occupanti all’interno del tunnel, in un contesto operativo critico per lo spazio limitato.

Nonostante la spettacolarità dell’incidente e l’alto numero di veicoli coinvolti, non si registrano feriti gravi. Sul luogo sono intervenute diverse ambulanze del 118 per prestare assistenza medica, soprattutto a persone rimaste in stato di choc a causa dell’impatto.

Pericolo inversioni e viabilità bloccata

La situazione è apparsa subito critica non solo per l’ingombro della carreggiata, ma anche per il comportamento di alcuni automobilisti. Presi dal panico o dall’esasperazione per l’attesa, diversi conducenti hanno tentato pericolose inversioni di marcia all’interno o in prossimità dei tratti autostradali. La Polizia stradale, impegnata nei rilievi e nel coordinamento dell’emergenza, è dovuta intervenire con i megafoni per intimare il blocco di queste manovre azzardate che avrebbero potuto causare ulteriori tragedie.

Attualmente la tratta tra Milazzo e Rometta in direzione Messina è interrotta. Per chi proviene da Palermo l’uscita consigliata è quella di Milazzo, con successivo rientro a Rometta dopo aver percorso la strada statale.

Disagi anche in direzione Palermo

Le difficoltà non si limitano alla corsia verso Messina. Un secondo incidente, verificatosi quasi in contemporanea nella direzione opposta — tra gli svincoli di Villafranca Tirrena e Rometta — ha causato la paralisi del traffico anche verso Palermo. Si tratta di una mattinata nera per la viabilità tirrenica, proprio mentre si stava completando la riapertura del tratto tra Barcellona e Milazzo, compromesso dall’incidente di un mezzo pesante avvenuto poche ore prima.

Aggiornamento ore 10.36

La tratta della Autostrada A20 Messina–Palermo tra Rometta e Milazzo è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia a causa della presenza di gasolio sulla carreggiata, che rende il fondo stradale estremamente scivoloso e pericoloso.

Rallentamenti e code anche nelle zone limitrofe, dove potrebbero esserci residui. Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza sono in corso; la riapertura dipenderà dal ripristino delle condizioni di sicurezza.

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