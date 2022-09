Sondaggio Ipsos. Cateno De Luca secondo davanti a Chinnici - Tempostretto

L'ex sindaco di Messina: "I sondaggi veri dicono che stiamo per battere anche Schifani"

Schifani 28.7 %, De Luca 23.5 %, Chinnici 22.1 %, Di Paola 19.5 %, Armao 4.6 %. Sono i risultati di un sondaggio realizzato da Ipsos, con 1.200 interviste, pubblicato oggi sul Corriere della Sera.

Esito diverso rispetto a quello che era stato condotto dieci giorni fa dall’istituto di ricerca Tecnè per il Tg5, che vedeva sempre Schifani in testa con una forbice compresa tra il 38 e il 42 % ma Chinnici al secondo posto (27 – 31 %) e De Luca al terzo (12 – 16 %), anche se con una dichiarazione di voto di solo il 48 % e la parte restante tra astensionisti e incerti.

Nando Pagnoncelli, sul Corriere della Sera, scrive che “De Luca gode di una notorietà anche maggiore rispetto all’ex presidente del Senato (l’81 % dei siciliani lo conosce, almeno per sentito dire, contro il 71% di Schifani)… Nel voto per le liste (è possibile il voto disgiunto) la lista «De Luca sindaco di Sicilia» è prima, avanti di un’incollatura al M5S (rispettivamente 18,7% e 18,4% dei voti validi)… Il centrodestra è complessivamente avanti, con il 33,6%, alla coalizione di De Luca (23,7%)… Nei pronostici degli elettori De Luca sembra essere favorito (dal 22% degli elettori) su Schifani (18%) e Chinnici (8%), mentre solo chance marginali vengono attribuite a Di Paola (ma 1 elettore su 2 ancora non si sbilancia)”.

Come per il sondaggio Tecnè, anche per quello Ipsos Cateno De Luca è più ottimista: “I sondaggi veri – commenta – dicono che stiamo per battere anche Renato Schifani”.