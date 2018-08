Policlinico, parcheggi a pagamento poco convenienti per gli studenti

Fare Per Cambiare ed Associazione Orione hanno pubblicato un sondaggio online con 13 domande riguardante i parcheggi all’interno del Policlinico di Messina.

I dati –spiegano le due associazioni - verranno utilizzati per elaborare una proposta di modifica del prezzario attualmente in vigore così da favorire la fruizione dei parcheggi da parte degli studenti senza intaccare gli interessi Aziendali e di Gestione.

“Due dati ci hanno convinto dell’importanza della questione: le ore di frequenza degli studenti all’interno delle strutture ed il fatto che molti studenti debbano ogni giorno viaggiare, anche per lunghe tratte, con mezzi propri per raggiungere il luogo di studio o Tirocinio che, vista la grandezza del nosocomio, non risulta nella maggior parte dei casi facilmente raggiungibile a piedi. Se i costi di carburante e mezzo non possono competere l’università può invece competere UniMe e l’Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) l’agevolazione verso gli studenti nel far sì che possano raggiungere agevolmente il luogo di formazione ed usufruire del sacro Diritto allo Studio in cui passano gran parte delle giornate”.

Il problema sta nel costo di accesso ai parcheggi del Policlinico per gli studenti, in quanto non è prevista alcuna tariffa agevolata. “ Il parcheggio è certamente un servizio, non un obbligo, ma ciò non toglie che questo servizio risulti essenziale per chi abbia l’obbligo di frequentare i dipartimenti ogni giorno per molte ore, dipartimenti che in molti casi sono dislocati nella zona monte del complesso ospedaliero, e le navette non possono essere la soluzione, i mezzi propri risultano spesse volte necessari e, parcheggiare all’esterno dell’area Policlinico risulta spesse volte impossibile”.

Il sondaggio, rivolto ai soli studenti frequentanti corsi scientifici che abbiano sede nei locali del Policlinico è consultabile a questo link: https://goo.gl/forms/Pc678qa3u73J99Jt1 e sara’ aperto da martedi’ 28 agosto a sabato 15 settembre.