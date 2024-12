Sospensione pedaggio Messina-Villafranca, 5 milioni al Cas per i mancati introiti

La norma è stata inserita in un emendamento alla legge di Bilancio. Dopo l'approvazione, Stretto di Messina e Cas firmeranno un accordo per sospendere il pedaggio

“La norma, inserita con uno specifico emendamento di Forza Italia alla legge di bilancio, che permetterà la sospensione del pedaggio autostradale da Messina a Villafranca Tirrena, e viceversa, sarà a tutti gli effetti legge dello Stato entro la fine dell’anno, con l’approvazione definitiva della manovra in Parlamento. Da quel momento saranno immediatamente disponibili i 5 milioni di euro stanziati dal Mef per compensare i mancati introiti dei pagamenti. Subito dopo la Società Stretto di Messina sottoscriverà un accordo con il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) per rendere effettivamente operativa la sospensione del pedaggio”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, ha spiegato l’iter che porterà alla sospensione del pedaggio nella tratta autostradale Messina – Villafranca Tirrena.

“In queste ore – ha aggiunto Siracusano – ho ovviamente avuto interlocuzioni con l’amministratore delegato di Stretto di Messina, Pietro Ciucci, che mi ha assicurato massima tempestività e che, anche con una nota, ha manifestato grande apprezzamento per l’azione del governo e del Parlamento nei confronti del territorio interessato dai lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo stop al pedaggio tra Messina e Villafranca è una vittoria del buon senso, un riconoscimento a tanti decenni di battaglie fatte dai messinesi per raggiungere questo grande traguardo. Desidero ringraziare Mario Biancuzzo, storico attivista che in questi anni ha raccolto più di 25mila firme per abolire il casello di Villafranca Tirrena, e Fernando Rizzo, mio consigliere giuridico, che con professionalità e competenza ha scritto materialmente la norma approvata in Commissione Bilancio alla Camera dei deputati”.

“L’emendamento alla legge di bilancio – ha commentato l’Amministratore Delegato di Stretto di Messina, Pietro Ciucci – dimostra grande attenzione da parte del Governo e del Parlamento nei confronti del territorio interessato dai lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina ed è in linea con l’impegno costante della Stretto di Messina per ridurre i disagi e potenziare le ricadute dell’Opera”.