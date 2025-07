“Sosta selvaggia e caos estivo a Rodia”, l’appello della VI Municipalità

I presidenti Pagano e Russo chiedono un potenziamento dei controlli della polizia municipale e altre misure necessarie contro il traffico nel lungomare

MESSINA – Estate di fuoco per il traffico a Rodia e San Saba. Il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano e il presidente della I commissione Giovanni Francesco Russo scrivono agli assessori Salvatore Mondello e Roberto Cicala, al comandante Giovanni Giardina e al dirigente Pietro Certo (dipartimento Servizi manutentivi). E chiedono, per il villaggio di Rodia, “l’attuazione delle ordinanze viabili e regolamentari finora inapplicate e ulteriori misure necessarie per garantire il rispetto delle norme sulla sosta e circolazione veicolare. E per tutelare la sicurezza, il decoro e vivibilità del villaggio”.

“Serve un intervento immediato nel lungomare di Rodia”

Soprattutto Pagano e Russo chiedono alle istituzioni un potenziamento dei controlli della polizia municipale contro “la sosta selvaggia. Fenomeno che, negli anni precedenti e in questo mese di giugno, ha compromesso più volte la mobilità e l’accesso alle abitazioni da parte dei residenti”. E “negli scorsi fine settimana si sono già registrati disagi nella circolazione stradale. Serve dunque un intervento immediato nel lungomare di Rodia. E si valuti il ripristino del divieto di sosta nei pressi delle abitazioni. Misura già adottata, con esiti positivi, nel lungomare di Marmora”.