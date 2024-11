“Sosteniamo il Messina allo stadio”. Assegnati tutti i 250 biglietti gratuiti

Grande successo dell'iniziativa di Tempostretto. Adesso speriamo che domenica sia una bella giornata di calcio

Sono andati a ruba i 250 biglietti gratuiti per la partita Messina-Sorrento di domani, 24 novembre, che Tempostretto ha messo a disposizione dei tifosi nell’ambito dell’iniziativa “Sosteniamo il Messina allo stadio”. In poco più di un giorno le prenotazioni si sono completate.

L’elenco dei 250 beneficiari è stato già trasmesso all’ACR Messina, che ringraziamo per aver accordato uno sconto sul prezzo d’acquisto dei tagliandi. La nostra riconoscenza va anche all’azienda che ha pubblicizzato la sua attività sul nostro giornale e che, pur volendo restare anonima, ha concesso il contributo economico necessario allo svolgimento dell’iniziativa.

Il biglietto gratuito per la partita va ritirato al botteghino

Precisiamo che, al raggiungimento delle 250 registrazioni possibili, il sistema non consentiva ulteriori inserimenti. Pertanto, coloro che hanno potuto compilare il modulo allegato all’articolo in cui lanciavamo la nostra promozione, devono recarsi al botteghino del Palasanfilippo. Lì potranno ritirare il biglietto a loro nome, esibendo il documento d’identità.

Tempostretto è soddisfatto del successo della sua proposta che è stata immaginata e realizzata per creare un contesto di positività intorno alla squadra del Messina. I suoi giovani calciatori, guidati dall’allenatore Giacomo Modica, danno il massimo in ogni partita. Errori ne sono stati compiuti, situazioni dolorose sono state vissute, ma l’impegno non è mai mancato e l’intelaiatura di gioco, con gli aggiustamenti progressivi, può consentire alla squdra di accedere a risulati più gratificanti per tutti.

La presenza dei tifosi allo stadio è fondamentale

In questo contesto, il sostegno dei tifosi allo stadio, che di fatto manca dall’inizio del campionato, può certamente dare uno spunto in più. La componente emozionale nel calcio è fondamentale e giocare in uno stadio vuoto non è affatto piacevole. Come abbiamo già detto, la protesta è legittima ma non deve spingersi sino a danneggiare la squadra.

Adesso speriamo che domenica sia una bella giornata di calcio. Ricordiamo ai 250 tifosi che hanno ottenuto il biglietto gratuito di postare una loro foto allo stadio sui loro profili social, usando l’hashtag #sosteniamo il Messina allo stadio e taggando la pagina Facebook e il profilo Instagram di Tempostretto. Speriamo, infine, che i 250 vadano alla partita insieme ad amici e/o parenti, così da riempire il più possibile gli spalti. Così come ci auguriamo che tanti altri messinesi diano libero sfogo alla loro passione per il Messina ritornando al Franco Scoglio.

Appello alle aziende messinesi

Rinnoviamo, infine l’appello alle aziende che vorranno concedere un contributo per il proseguimento dell’iniziativa “Sosteniamo il Messina allo stadio”, con la distribuzione di altri biglietti gratuiti. Tempostretto è disponibile a concedere spazi pubblicitari gratuiti per un controvalore pari alle risorse accordate.

