Sostenibilità ed educazione stradale: a Villa Dante sicurezza, “buone pratiche” e laboratori

Doppio evento tra lunedì 19 e martedì 20 maggio per sensibilizzare i giovani e i meno giovani

MESSINA – Villa Dante si prepara a ospitare due giornate all’insegna di temi importanti. Si tratta del Festival della Sostenibilità e della Giornata dell’educazione stradale. Il primo era originariamente in programma venerdì 16 maggio ma è stato spostato a lunedì 19 a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Il secondo, invece, si terrà il giorno dopo, martedì 20.

Il Festival della Sostenibilità 2025

Ma di cosa si tratta? Il Festival della Sostenibilità 2025 è l’evento conclusivo di Sostenibilmente, iniziativa promossa dal Comune e dall’Università degli studi di Messina, con il supporto di Amam, Atm, Messina Social City e Messina Servizi. A Villa Dante dalle 9.30 alle 19.30 si potrà partecipare a molte iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale, all’educazione civica e alle “buone pratiche”. Protagonisti soprattutto gli studenti, ma l’evento è aperto a tutti tra laboratori, informazioni e riconoscimenti consegnati alle scuole.

La giornata dell’educazione stradale

Martedì 20 maggio, invece, toccherà alla “Giornata dell’educazione stradale”, che si terrà dalle 9.30 alle 12.30 alla struttura E-SI-STO di Villa Dante, di fatto gestita da Messina Social City. Si tratta di un’iniziativa che si focalizza sul tema già indicato nel titolo e che è organizzata dal consiglio della III municipalità, in sinergia con il Comune, con la Polizia municipale, con Messina Social City e Atm e con alcune scuole della circoscrizione oltre all’IIS Verona Trento – Majorana. A partecipare saranno anche le scuole guida e le associazioni. L’obiettivo è uno solo: fornire gli strumenti in grado di educare i giovani (e i meno giovani) in strada, alla guida e non solo.