Spadafora. Messa in sicurezza torrente Tonnarazza, al via la gara

Dall’ufficio contro il dissesto idrogeologico la gara da 1 milione e 500mila euro per la messa in sicurezza del torrente Tonnarazza, a Spadafora

SPADAFORA – L’ufficio contro il dissesto idrogeologico ha avviato la gara per l’affidamento in appalto integrato dei lavori di messa in sicurezza del torrente Tonnarazza, a Spadafora. La base di gara è pari a un milione e 500mila euro mentre, la scadenza invece è fissata al 18 marzo.

La zona, spiega l’ufficio contro il dissesto idrogeologico, risulta particolarmente a rischio nel caso di allagamenti dovuti alle forti piogge. In particolare, a destare preoccupazione, è il tragitto necessario a raggiungere via Giovanni Pascoli vista la necessità di attraversare l’alveo del torrente.

Tra gli interventi previsti, la realizzazione di un by-pass carrabile che attraverserà il torrente con un ponte d’acciaio, parendo dalla ss113. I lavori riguarderanno anche la rimozione dell’asfalto e il ripristino dei tratti dell’argine danneggiati o mancanti. Infine, sarà effettuata la rimodellatura

della Statale 113 con il rifacimento di 70 metri di manto stradale.