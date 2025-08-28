 Spadafora, via al collaudo del cavalcavia: chiusura temporanea per la sp 55

Redazione

giovedì 28 Agosto 2025 - 19:30

L'ordinanza scatterà a partire dalle 14 di venerdì 29 agosto

SPADAFORA – La sp 55, all’altezza del chilometro 0+700, a Spadafora, chiuderà provvisoriamente a partire dalle 14 di venerdì 29 agosto. L’ordinanza è stata emanata dalla Città metropolitana di Messina per permettere al Cas di eseguire ulteriori prove tecniche per il collaudo amministrativo del corrispondente cavalcavia autostradale.

Il cavalcavia ricostruito aperto l’8 agosto

L’amministrazione metropolitana, responsabile della viabilità ordinaria sul tratto interessato, ha predisposto l’installazione di segnaletica provvisoria per informare gli automobilisti e indirizzarli verso percorsi alternativi, riducendo al minimo i disagi per la circolazione. La strada provinciale resterà chiusa al transito fino al completamento delle prove tecniche. Si tratta del cavalcavia n.3 lungo la A20 Messina-Palermo, sequestrato nel 2020 a causa delle gravi criticità strutturali in cui versava e aperto lo scorso 8 agosto dopo una ricostruzione costata oltre 2,5 milioni di euro. Il collaudo chiuderà l’iter definitivamente.

Basile: “La sicurezza è la priorità”

Il sindaco metropolitano Federico Basile ha spiegato: “La sicurezza stradale e la qualità delle infrastrutture rappresentano priorità per la nostra amministrazione. La collaborazione con il Consorzio Autostrade Siciliane consente di coniugare interventi di manutenzione straordinaria con l’obiettivo di limitare l’impatto sulle attività quotidiane degli utenti. Invitiamo tutti alla massima collaborazione per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni tecniche”.

