Spadafora, dopo 5 anni riapre il viadotto per San Martino VIDEO

Inaugurato oggi il nuovo cavalcavia sull'A20 Messina-Palermo. Il sindaco Pistone: "Un traguardo fondamentale, basta isolamento"

SPADAFORA – Finalmente il viadotto per San Martino. Dopo un’attesa durata cinque lunghi anni, è stato inaugurato e riaperto al traffico stamattina il cavalcavia numero 3 sull’autostrada A20 Messina-Palermo, ripristinando il collegamento diretto con la zona artigianale di San Martino. “Un evento che segna la fine di un’odissea per residenti e imprese. Un traguardo per la comunità di Spadafora”, sottolinea l’amministrazione comunale.

Spadafora, riapre il viadotto per San Martino Spadafora, riapre il viadotto per San Martino

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali e tecniche. Al taglio del nastro erano presenti il presidente del Consorzio Autostrade Siciliane (Cas), Filippo Nasca, il direttore generale Calogero Franco Fazio, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, il direttore generale della Città metropolitana Giuseppe Campagna, oltre agli ingegneri e ai responsabili delle imprese che hanno realizzato i lavori.

Così viene ripercorsa la vicenda, “un’odissea”, dall’amministrazione comunale: “La storia di questo viadotto è stata travagliata. Era il novembre del 2020 quando il vecchio impalcato fu demolito per improrogabili motivi di sicurezza. Da quel momento, la frazione di San Martino si è trovata di fatto isolata, con cittadini e attività commerciali costretti a percorrere tragitti alternativi, più lunghi e disagevoli. La ricostruzione ex novo del cavalcavia non rappresenta quindi solo il ripristino di una strada, ma la ricucitura di una ferita nel tessuto sociale ed economico del territorio”.

Da qui la soddisfazione del sindaco di Spadafora, Lillo Pistone: “Si tratta di un’opera fondamentale, frutto della tenacia dell’amministrazione comunale e della proficua collaborazione con il Consorzio Autostrade Siciliane, che pone fine a un lungo periodo di disagi per la comunità. Viva Spadafora e le sue frazioni”.