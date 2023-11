Spazi Civici di Comunità, Volley Nizza e Messina Rugby presentano i progetti - Tempostretto

Le due società del territorio messinese hanno aderito e sono risultate vincitrici dell'iniziativa promossa dal ministro per lo sport e i giovani

A livello nazionale sono stati finanziati 110 progetti e Nizza di Sicilia e Messina sono tra questi. L’iniziativa è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute, prevedeva la possibilità per le Associazione Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistische di redigere un progetto con importo massimo erogabile pari a €100.000,00 per un massimo di 24 mesi di attività sportive ed extra sportive.

Grazie a questi fondi si creeranno Hub di aggregazione per i giovani del territorio, dai 14 ai 34 anni, con particolare attenzione alle categorie maggiormente a rischio di marginalizzazione, con un programma di attività sportive, educative e sociali interamente gratuite. Costruendo nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva attraverso lo sport. Sensibilizzando infine l’associazionismo sportivo a creare o rafforzare network e presidi educativi per i giovani del territorio, in una prospettiva inclusiva e sostenibile.

A Nizza di Sicilia il progetto è già stato presentato e vedrà capofila l’Asd Volley Nizza che con i suoi partner prevede di svolgere attività sportive, pallavolo e basket, ma anche laboratori e attività artistiche e di cineforum. A Messina invece il progetto sarà presentato quest’oggi, venerdì 3 novembre, alla presenza delle istituzioni locali e vedrà capofila il Messina Rugby che da anni ormai porta avanti progetti di inclusione.

Sport is in the air, il progetto a Nizza

Venerdì pomeriggio a Nizza di Sicilia presso la palestra delle Scuole Medie V. Alfieri, si è svolto l’evento inaugurale del progetto Play district “Sport is in the air”, organizzato dall’ASD Volley Nizza, capofila del progetto, insieme alle Asd Che Basket e Indoboard Italia, Cinema Vittoria e Comune di Nizza di Sicilia.

Ospiti dell’evento il responsabile di Sport e Salute, Alfredo Cannavò, Cristina Cavalletti Consigliere provinciale Fipav e il Sindaco Natale Briguglio che ha fatto gli onori di casa. Le attività proposte e ampiamente illustrate nel corso dell’evento saranno: street volley, street basket, Indoboard, laboratori artistico/naturale, audiovisivo/digitale, artistico/ambientale, street art, cineforum, Carnival Climate Change show e si svolgeranno presso la Palestra delle Scuole Medie V. Alfieri, Palestra Olimpia, Biblioteca C. Cagli, Piazzetta Azzurra, Parco Suburbano “Rocca di Buticari”.

Il progetto a Messina

Anche a Messina si avvia lo Spazio Civico di Comunità con sede allo stadio di rugby Arturo Sciavicco. La presentazione sarà oggi, venerdì 3 novembre, alle ore 16:30, nel salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, si terrà una conferenza stampa a cui prenderanno parte l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro e il fiduciario del Coni Francesco Giorgio.

A Messina lo spazio, Play District, avrà la sede centrale allo stadio rugby “Arturo Sciavicco”, all’incontro prenderanno parte anche i rappresentanti delle Associazioni partner quali, Messina Social City la Partecipata del Comune di Messina che si occupa di servizi socio-assistenziali e socio-educativi e i partner del Messina Rugby: Casa Noemi – Figlie del Divino Zelo; Casa famiglia “L’albero della Vita” IPAB S. Elena; USSM – Servizi Sociali Tribunale Minori Messina; Parrocchia S. Maria dei Miracoli Sperone; Centro Culturale Islamico di Messina; ASDV Fraternità Filippina; Istituto Comprensivo N.19 “Evemero da Messina”; Associazione “La Linea Curva” (Persone e Autismo); CSEN – Delegazione Provinciale Messina; FIR – Federazione Italiana Rugby – Comitato Regionale Sicilia; I.C. Falcone ASD – Cricket; Associazione di volontariato Progetto Sperone; e Legambiente Messina.