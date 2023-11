Spazio civico allo stadio "Sciavicco". Basile: "Comune disponibile. Ci vediamo al campo" - Tempostretto

L'apertura ufficiale del progetto dell'Asd Messina Rugby presentato in Comune davanti a istituzioni e partner

MESSINA – Non si inventa nulla l’Asd Messina Rugby che per bocca di Riccardo Solano, referente del progetto, ha presentato al Salone delle Bandiere l’iniziativa, “Rugby davvero per tutti”, che ha ottenuto il finanziamento di Sport e Salute per far diventare lo stadio “Arturo Sciavicco” di Sperone spazio civico al servizio della comunità.

Il progetto appena finanziato, che durerà 24 mesi, raccoglie molti dei partner che già collaboravano da tempo con il Messina Rugby e mette a regime quelle “azioni educative e sociali che già facevano parte della nostra associazione” spiega Solano. L’idea è quella di fare un grande terzo tempo, come il rugby insegna, dove sia esteso il momento di pura condivisione, amicizia e stare insieme non solo agli agonisti.

L’Asd Messina Rugby è capofila del progetto ma ha voluto creare un team di progetto in cui siederà un componente per ogni associazione partner e così tutti insieme, facendo squadra, potranno fare il loro contributo su ogni aspetto e sfaccettatura del progetto.

Basile: “Il Comune è disponibile”

“Creare un distretto multidisciplinare al campo Sciavicco è un elemento di coesione sociale – ha detto il sindaco di Messina, Federico Basile – ho sostenuto sempre lo sport e non solo l’agonismo. Parliamo di un progetto che lega non solo sportivamente ma anche socialmente e culturalmente. Stiamo facendo uno step qua in Comune, ma ci rivedremo presto lì al campo dove saremo molti di più. Come Comune mi dichiaro disponibile a fare tutte quelle azioni per capire come il progetto debba essere alimentato, rimaniamo a disposizione”.

Finocchiaro: “Lo sport è inclusione”

“Sono grato – sono le parole dell’assessore allo Sport, Massimo Finocchiaro – a chi ha la possibilità e l’intuizione, come oggi l’associazione Messina Rugby, per portare avanti questi progetti. Pensare ad uno spazio civico nel bellissimo impianto di Sperone è bello. Vedo tante realtà civiche, scuole, associazioni, oggi presenti e sono felice perché lo sport è inclusione, salute e integrazione. Ben venga questo progetto e altri simili. Mi auguro di visitare presto questo impianto e la partenza di questo progetto sarà un’occasione in più”.

Cannavò: “In Sicilia nove progetti”

Alfredo Cannavò, rappresentante Sport e Salute sul territorio ha dichiarato: “L’idea degli Spazi Civici vuole proporre uno stile di vita attivo attraverso lo sport, sensibilizzare l’associazionismo sportivo. Ci saranno servizi, assistenza e supporto psicologico. Il progetto a livello nazionale è finanziato con dieci milioni di euro in tutta Italia, in Sicilia è stato assegnato a Palermo, con cinque progetti, e Catania e Messina con due a testa”.

Giorgio: “Lasciare una traccia”

Francesco Giorgio, fiduciario Coni che ha fatto da tramite tra l’associazione e il Comune spiega: “Chi si occupa di sport a livello agonistico può anche occuparsi di sport e sociale, un aspetto parimenti educativo e che può lasciare una traccia in città. L’agonismo riguarda una piccola parte del mondo sportivo, si punta a migliorare e allargare e non lo si fa solo per i numeri”.

Gli interventi dei partner

Luca Donato dell’associazione “Linea Curva – Persone e Autismo” ha voluto precisare come “il valore aggiunto sta nell’inclusività, non parlo solo come rappresentante di un associazione di genitori di bambini autistici ma mi allargo a tutta la disabilità, siamo contenti di essere partner di questa rete che Riccardo chiama famiglia”. Tra i partner presenti anche la dirigente Angela Mancuso dell’I.C. Evemero che porta la sua esperienza: “Collaboriamo da diversi anni col Messina Rugby, quindi quando c’è stato proposto il parterariato l’abbiamo accolto con entusiasmo. Il progetto coinvolge i ragazzi che sono la nostra utenza e credo sia importante coinvolgere i ragazzi in difficoltà economiche per avvicinarli alle attività sportive offrendole loro”. Infine Tito Cicciò, in rappresentanza della Federazione Italiana Rugby, quale tecnico della Fir Sicilia: “Il comitato supporta sempre questi progetti e le società del territorio, per noi sono molto importanti e personalmente sono contento che il progetto sia fatto nella mia città”.

Questi i partner che porteranno avanti il progetto insieme all’Asd Messina Rugby: Casa Noemi – Figlie del Divino Zelo; Casa famiglia “L’albero della Vita” IPAB S. Elena; USSM – Servizi Sociali Tribunale Minori Messina; Messina Social City; Parrocchia S. Maria dei Miracoli Sperone; Centro Culturale Islamico di Messina; ASDV Fraternità Filippina; Istituto Comprensivo N.19 “Evemero da Messina”; Associazione “La Linea Curva” (Persone e Autismo); CSEN – Delegazione Provinciale Messina; FIR – Federazione Italiana Rugby – Comitato Regionale Sicilia; I.C. Falcone ASD – Cricket; Associazione di volontariato Progetto Sperone; e Legambiente Messina.