 Spazio giovani al Parco Aldo Moro, ok al progetto esecutivo

Spazio giovani al Parco Aldo Moro, ok al progetto esecutivo

Marco Ipsale

Spazio giovani al Parco Aldo Moro, ok al progetto esecutivo

sabato 13 Giugno 2026 - 07:00

Il Comune di Messina punta alla realizzazione di un nuovo edificio destinato alle attività ricreative e formative

Parco Aldo Moro, sul viale Regina Margherita, si arricchirà di un nuovo servizio. Il Dipartimento Servizi Manutentivi ha approvato il progetto esecutivo per la costruzione di un fabbricato destinato a spazi multifunzionali di esperienza per adolescenti.

Nuovo punto di riferimento per i ragazzi

L’intervento prevede la creazione di una struttura a un’elevazione fuori terra. L’obiettivo è quello di offrire ai giovani un ambiente moderno e attrezzato dove poter svolgere attività educative, culturali e ricreative. La scelta del Parco Aldo Moro mira a integrare il nuovo polo in un contesto già frequentato dalle famiglie e dai giovani, rafforzando la vocazione sociale dell’area verde.

Il percorso burocratico

L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta un passo in avanti verso l’avvio dei lavori. L’atto dirigenziale, che segue le linee guida stabilite nel Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e nel bilancio di previsione finanziario, conferma l’attenzione del Comune per la riqualificazione degli spazi scolastici e aggregativi. Nei prossimi mesi saranno completate le procedure necessarie per l’affidamento del cantiere, aprendo così la strada alla realizzazione concreta di questo nuovo spazio dedicato alla crescita e al confronto dei ragazzi della città.

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