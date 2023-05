Spazio riservato - Tempostretto

Parcheggio occupato dai carrellati per la raccolta differenziata

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “I soliti abusi impuniti per non fare parcheggiare davanti al proprio esercizio commerciale”.

Senza rivolgere accuse specifiche ad alcuno, i carrellati per la raccolta differenziata disposti nel modo in cui si vede nella foto rendono impossibile il parcheggio. Chi li ha posizionati in quel modo potrà liberare lo spazio quando vorrà, rendendolo così disponibile a suo piacimento. Peraltro, i carrellati, lo evidenziamo da tempo, non possono essere esposti tutti contemporaneamente. Vanno collocati all’esterno del negozio uno per volta, secondo il calendario previsto dalla raccolta porta a porta.