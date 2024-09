Gli incivili forse pensano di nascondere così gli effetti della loro azione

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Gentilissima redazione, vi segnalo che già da più di una settimana, sul tetto del mercato Vascone a Provinciale, abbiamo della spazzatura. Per i cittadini messinesi l’inciviltà non ha confini. Grazie per il vostro utile servizio”.