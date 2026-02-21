Referendum giustizia, comitati a confronto a palazzo Zanca

Aiga Messina mette intorno al tavolo le ragioni del sì e del no

“La riforma dell’ordinamento della magistratura” è il tema del dibattito, organizzato dalla sezione messinese dell’Associazione italiana giovani avvocati, che si terrà mercoledì 25 febbraio nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca con inizio alle 15.30. Mentre il dibattito pubblico si infiamma e la data del voto si avvicina, Aiga Messina ha scelto di accendere i riflettori sugli aspetti pratici della riforma de è intorno a questo tema che verrà articolato il confronto tra i relatori.

L’incontro consentirà di approfondire gli aspetti teorici e pratici della riforma nonché le diverse posizioni sul referendum del 22 e 23 marzo. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Messina Federico Basile, del presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Messina Paolo Vermiglio e della presidente di Aiga Messina Enza Bontempo, si terrà il confronto tra i sostenitori del sì alla riforma e quelli del no, introdotto dal consigliere Aiga Francesco Mazzù.

Parteciperanno al dibattito il presidente della Giunta messinese dell’Associazione nazionale magistrati Andrea La Spada, il sostituto procuratore del Tribunale di Palmi Federico Moleti (componente del comitato SIsepara), il docente di diritto Costituzionale dell’Università di Messina Luigi D’Andrea (presidente del comitato GiustodireNO), il presidente della Camera penale di Messina “Pisani-Amendolia” Alberto Gullino. Modera il dibattito, aperto alla cittadinanza, la giornalista Rosaria Brancato. Agli avvocati saranno riconosciuti 3 crediti formativi previa prenotazione su SferaBit.