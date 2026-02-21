Milazzo Film Fest, arriva il regista Marco Risi

Tra gli ospiti Alberto Palmiero e Gaia Nugnes, regista e protagonista di "Tienimi presente" al cinema dal 26 febbraio

Milazzo – Dopo Monica Guerritore e Laura Morante sono altri tre i nomi, annunciati dai direttori artistici Caterina Taricano e Mario Sesti, che saliranno sul palco del Teatro Trifiletti al Milazzo Film Festival Attorstudio, in programma dal 25 al 28 marzo.

La kermesse milazzese giunta alla dodicesima edizione, patrocinata anche quest’anno dal Comune di Milazzo, avrà tra i tanti ospiti anche Marco Risi, Alberto Palmiero e Gaia Nugnes.

Il nuovo premio

Quest’anno il Milazzo Film Festival – Attorstudio, si arricchisce di un premio e di un importante area affine, quella della direzione degli attori. “Abbiamo pensato – dicono Mario Sesti e Caterina Taricano – che se gli attori, nel cinema sono importanti, altrettanto lo sono coloro che devono dirigerli, ovvero i registi. E nella nostra esperienza, ogni autore ha una sua via unica e personale per ottenere il meglio da loro. Ad ogni regista premiato per la Actors Direction, chiederemo di raccontarla qui a Milazzo”.

Marco Risi

Il primo sarà Marco Risi. Regista milanese, figlio del grande Dino Risi, Marco Risi ha costruito una carriera personale e coraggiosa, attraversando generi e linguaggi diversi lasciando un’improntanel cinema italiano contemporaneo. Dalla commedia degli esordi come Vado a vivere da solo al cinema civile e potente di Mery per sempre e Ragazzi fuori, Risi ha saputo raccontare con sguardo autentico il disagio giovanile e le contraddizioni dell’Italia, contribuendo a quello che è stato definito “neo-neorealismo”.

“Ricevo con grande piacere dal Milazzo Film Festival – Attorstudio– confessa Risi – il premio per la direzione degli attori: ho sempre pensato che tra le tante qualità e abilità che un regista deve possedere, la direzione degli attori sia una delle più complesse e affascinanti – dice Marco Risi che incontrerà degli studenti delle scuole medie, che hanno visto alcuni suoi film, per parlare proprio degli attori e di cosa significa dirigerli”.

Alberto Palmiero

Protagonista del Milazzo Film Festival anche Alberto Palmiero, classe 1997 attore, regista, sceneggiatore nelle sale cinematografiche dal 26 febbraio con il film Tienimi Presente, che rappresenta il suo esordio alla regia di un lungometraggio. Una storia molto personale: “ma credo rispecchi anche quel rapporto che la mia generazione può avere con le aspettative del mondo esterno, il difficile equilibrio che si riesce quasi mai a trovare tra lo stare bene, dare senso alla propria esistenza e realizzare qualcosa”. Nato ad Aversa, Palmiero, si avvicina al cinema durante un anno di studio a Chicago grazie a una borsa Intercultura. Dopo la laurea in Informatica all’Università di Salerno, realizza il corto Saddafà, che gli apre le porte del Centro Sperimentale di Cinematografia. Qui firma diversi cortometraggi presentati in numerosi festival nazionali e internazionali.

Gaia Nugnes, invece, è un’attrice italiana, protagonista proprio del film “Tienimi presente”. Per quanto riguarda il concorso sono 144 le proposte ricevute da ventotto Paesi. Sono ufficialmente iniziate le selezioni delle opere che prenderanno parte alla prossima edizione del Milazzo Film Festival.

Altri eventi