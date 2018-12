“From the Clouds - Teatro del Fuoco Christmas” a Capo d’Orlando

“Uno spettacolo coinvolgente e di grande richiamo, pensato per Capo d’Orlando e dedicato a tutti, grandi e bambini”. Così, l’Assessore al Turismo Sara La Rosa presenta “From the Clouds – Teatro del Fuoco Christmas”, lo spettacolo che verrà proposto domani, sabato 29 dicembre alle ore 17 in Piazza Matteotti.

Lo show, versione natalizia del Teatro del Fuoco, vedrà protagonisti artisti polacchi ed italiani che realizzeranno una combinazione di teatro visivo, pantomima e danza con il fuoco che porta lo spettatore in un viaggio simbolico tra il cielo e la terra per festeggiare la fine dell’anno. Gli artisti si ispirano a mostri sacri come Charlie Chaplin e il grande mimo francese Marcel Marceau con la pantomima e sogni di bambino, e conducono con un’innovativa espressività la raffinata performance in grado di suscitare coinvolgimento emotivo, tenerezza e risate e concludono l’esibizione con la magia dello spettacolo con il fuoco.

“Come un lampo che viene dal cielo il fuoco narrato dalle esibizioni del Teatro del Fuoco per il periodo natalizio rievoca la purezza con romantiche scene ed evoca energia con coreografie infuocate”, afferma Amelia Bucalo Triglia produttrice del Teatro del Fuoco e nominata Cavaliere dal Presidente della Repubblica Italiana nel giugno 2018 per l’impegno svolto nel campo della comunicazione e del turismo.

La compagnia di artisti che si esibirà domani a Capo d’Orlando ammalierà il pubblico con danza, mimo, acrobatica e fuoco.

“Credo molto in questo spettacolo che, sono certa, saprà calamitare l’attenzione del pubblico sia per il prestigio della Compagnia, sia per l’interpretazione dello show – dichiara ancora l’Assessore al Turismo Sara La Rosa – Capo d’Orlando merita di ospitare eventi come questo che danno un respiro internazionale, fatto di ricercatezza ed eleganza”.