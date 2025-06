Spiaggia di Santa Margherita, già distrutte le fioriere

La rabbia del sindaco Basile, che però promette continuo impegno

“Questo è quello che abbiamo trovato oggi sulla spiaggia di Santa Margherita… Non ci sono parole”. Così il sindaco Federico Basile.

“Da pochi giorni abbiamo terminato il progetto delle isole verdi sulle nostre spiagge: nuove docce, piante, contenitori per la raccolta differenziata, passerelle accessibili. Un grande sforzo, pensato per tutti e frutto di impegno e collaborazione e già vandalizzato a Santa Margherita. Dispiace vedere così tanto lavoro e rispetto per il bene comune messi in difficoltà dalla mancanza di rispetto di pochi. Continueremo a impegnarci per rendere Messina un posto accogliente e bello per tutti”.