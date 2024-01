Spogliatoi in fiamme, danni ingenti al Comunale di Pagliara

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Impossibile disputare la prossima gara interna della locale squadra di calcio

PAGLIARA – Danni ingenti. Ancora da quantificare. L’unica certezza è che gli spogliatoi del campo di calcio comunale di Pagliara sono inagibili a causa di un incendio divampato oggi, mercoledì, intorno a mezzogiorno. Ad accorgersi del fumo che fuoriusciva dai locali è stato l’assessore allo Sport, Enzo Riparare, il quale ha subito avvisato il sindaco, Sebastiano Gugliotta e chiamato i Vigili del fuoco. Nel frattempo è intervenuta anche la Polizia locale che ha iniziato a domare le fiamme con un paio di estintori. Spento il rogo, ci si è reso conto che i locali sono inagibili. Le fiamme potrebbero essersi sprigionate a causa di un cortocircuito all’impianto elettrico. Oltre al sindaco e all’assessore, sul posto è giunto anche il presidente della locale squadra di calcio, Massimo Ingalis. Il Pagliara, che milita nel campionato di Seconda categoria, domenica prossima non potrà giocare la gara casalinga prevista in calendario. Probabilmente sarà chiesto un rinvio alla Federazione. “Come amministrazione – spiega l’assessore allo Sport Riparare – ci siamo già attivati per trovare una soluzione che consenta al Pagliara di giocare in un paese vicino le gare interne in attesa che vengano ripristinati i locali. Attendiamo delle risposte”.