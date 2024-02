La segnalazione di una lettrice

“Desidero segnalare l’incuria, la sporcizia e il degrado in cui versa da un paio di mesi la zona nelle adiacenze della villetta sul viale Regina Elena, a San Licandro. Sporcizia che domina in via Uruguay e in via Brasile. Fino a dicembre c’erano degli operatori che quotidianamente pulivano ma da allora stato di abbandono totale”.

Segnaliamo a Messina Servizi.