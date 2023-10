"Sporcizia nelle strade di Provinciale" - Tempostretto

Ancora immagini di sporcizia in una strada cittadina. La precisazione di Messina Servizi

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Volevo segnalare che in zona Provinciale Viale San Martino is.14 angolo via Marche da mesi regna il degrado più assoluto. Abbiamo avvisato Messina Servizi e non abbiamo avuto risposte positive”.

La presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato precisa che “la società ha pulito in diverse vie della zona e continuerà a farlo. E a Provinciale abbiamo registrato molti abbandoni di suppellettili, con intervento anche della polizia municipale”.