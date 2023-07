Sport per tutti, la scommessa è trovare spazi nei quartieri. Il progetto è già partito - Tempostretto

L'iniziativa coinvolgerà bambini dai 5 ai 18 anni, over 65 e donne vittime di violenza, per cui saranno istituiti anche corsi di autodifesa

MESSINA – Pallavolo, pallacanestro e scacchi, a cui in inverno si aggiungerà il walking per gli over 65 e altre attività per grandi e piccini, con il coinvolgimento delle scuole e con l’obiettivo di far partecipare 800 ragazze e ragazzi in dieci mesi. “Sport per tutti” arriva in quinta commissione, con Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi (aggiudicataria del progetto) invitato dal presidente Raimondo Mortelliti per relazionare su un progetto ambizioso e già partito alla scuola Antonello con 87 partecipanti.

L’obiettivo è trovare spazi nei quartieri

L’obiettivo è quello di trovare spazi all’interno dei quartieri per unire sport e social, rivolto a bambini dai 5 ai 18 anni, agli over 65 e alle donne vittime di violenza, per cui saranno istituiti anche corsi di autodifesa (partecipa anche il Cirs). E proprio sulle circoscrizioni si sono concentrate le domande dei consiglieri. Finanze spiega che “all’epoca dell’aggiudicazione è stato scelto al quinto, ma abbiamo presentato progetti anche per il primo e per il terzo quartiere. Qualora andasse bene presenteremo altre idee per gli altri”. Tra gli altri sport che saranno inseriti anche il calcio balilla e il tennistavolo.