Daspo a 5 tifosi del Basket Barcellona e a 5 del Catania Calcio

Dieci daspo (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) firmati dal questore Mario Finocchiaro per condotte pericolose e contro la sicurezza e l'ordine pubblico.

I primi cinque riguardano la partita di basket tra Patti e Barcellona, dello scorso 22 aprile, giocata a Patti. Cinque tifosi barcellonesi hanno minacciato pesantemente gli arbitri e danneggiato parti del palazzetto, in particolar modo sulle sedie vicine alla panchina dei locali. Non potranno accedere a manifestazioni sportive per due anni.

Altri cinque, invece, arrivano per la partita Matera - Catania, dello scorso 30 aprile. Agli imbarchi privati di Messina, cinque catanesi in transito verso la Basilicata sono stati sorpresi ad aggredire rappresentanti di squadre rivali, anch’essi in attesa di imbarcarsi per Villa San Giovanni, scagliandovisi contro con cinture ed aste di bandiera, accendendo un fumogeno e danneggiando un’autovettura i cui occupanti riportavano lievi ferite. Immediata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive e di arnesi atti ad offendere. Non potranno accedere a manifestazioni sportive per tre anni.

Il divieto è esteso anche ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto dunque strade, vie e piazze che rientrano in un raggio di 300 metri dall’impianto sportivo e alle stazioni ferroviarie, metropolitane, terminal bus, autogrill e imbarcaderi.