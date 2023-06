Sporting Club Messina chiude al quarto posto in campionato - Tempostretto

Nell'ultima partita di campionato sconfitta in trasferta contro l'Italica Reggio Calabria per 10-5

Si conclude con una sconfitta la stagione dello Sporting Club Messina che cade a Reggio Calabria, i ragazzi di mister La Torre, sconfitti per 10-5, chiudono conquistando 0 punti in trasferta durante tutto il campionato.

I nove punti in classifica della formazione messinese sono arrivati grazie alle vittorie casalinghe contro lo Sport Village (12-3), Sc Erea (11-4) e Wp Catania (13-6), unica sconfitta contro la capolista Italica (6-9) all’andata. In trasferta a Catania ed Acireale invece due sconfitte di misura per 9-8, mentre più nette le trasferte di Noto (12-7) e la partita che ha chiuso il campionato contro Reggio Calabria.

Italica – Sc Messina 10-5

Parziali: 4-1, 1-2, 2-2, 3-0.

La Sporting per i primi tre tempi tiene testa all’Italica Reggio anche grazie alle parate del portiere Libri, ai gol di Rappazzo e Currò che tengono a galla i giallorossi che si arrendono nel quarto tempo ai più esperti avversari reggini che grazie ai tre punti conquistano la promozione in serie C.

Termina la stagione

Grande festa nell’impianto di Parco Caserta con il numeroso pubblico accorso per sostenere la squadra di casa per la vittoria del campionato. La classifica finale vede l’Italica prima a 18 punti, segue l’Erea con 15, poi Wp Catania a quota 12, Sporting Club Messina a 9 e Sport Village a 6.

Sono stati anche eletti i migliori sette del torneo e nel settetto due dei selezionati sono della formazione messinese: il portiere Libri S. (Sporting Club Messina), Barillà V. (Italica), Cianchetti L. (Italica), Avellino F. (Sport Village), Savoca M. (Sporting Club Messina), Lorenzi F. (Erea), Bellocco M. (Italica).

