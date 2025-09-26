“SportivaMente”, percorsi di inclusione sportiva per giovani con disagio psichico

Il progetto, presentato dall'Asd di Torregrotta, è stato finanziato dalla Fondazione Decatlhon Italia

E’ stato approvato dalla Fondazione Decathlon Italia il progetto SportivaMente Sport e Salute Mentale, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale di Milazzo – Lipari con la direzione del dott. Vincenzo Raffa e presentato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica di Torregrotta presieduta da Antonino Arizzi, che intende promuovere percorsi di inclusione sportiva in favore di giovani con disagio psichico in carico al Centro di Salute Mentale e ospiti presso le Strutture Riabilitative ad esso afferenti (St. AR Strutture Abitativo – Riabilitative e C.T.A. Comunità Terapeutiche Assistite) collocate nel territorio del Distretto di Milazzo.

Il progetto sarà curato dalla referente Decathlon Milazzo Claudia La Rosa e rappresenta un punto di partenza dal quale cominciare a strutturare sinergie e collaborazioni fattive, capaci di generare politiche di inclusione attiva con il coinvolgimento di partner significativi, il Comune di Torregrotta che metterà a disposizione gli spazi, la Cooperativa Utopia che garantirà la figura dell’allenatore e l’Ente Centro Studi e Ricerche Siapa ETS che si occuperà della formazione.

L’approccio con lo Sport diventa risorsa terapeutico riabilitativa, da un lato perché sviluppa abilità e capacità in grado di migliorare la salute fisica e mentale, e strumento di inclusione dall’altro, in quanto favorisce l’inserimento in iniziative di integrazione con il tessuto sociale.

Esso rappresenta per i beneficiari un’occasione concreta di autodeterminarsi e di autorealizzarsi, favorendo la partecipazione e lo sviluppo di relazioni interpersonali, in quanto la maggior parte delle persone con disagio psichico aggiungono alla solitudine e alla mancanza di opportunità di socialità, lo stigma sociale, che produce nel tempo isolamento ed emarginazione.

Il progetto avrà una durata triennale e prevede in una prima fase l’individuazione di 25 beneficiari e l’avvio di una formazione rivolta ai volontari dell’associazione sportiva con il supporto di Tecnici della riabilitazione psichiatrica. Nella fase successiva verrà avviata l’attività calcistica con allenamenti e partite amichevoli. Si prevede a conclusione della triennalità progettuale l’organizzazione di un Torneo Interdipartimentale che coinvolgerà gli altri Moduli Dipartimentali afferenti al DSM e dislocati in tutta la provincia di Messina.

L’èquipe del DSM di Milazzo promotrice del progetto è composta dall’assistente sociale Antonella Casablanca, dai Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica Daniela Davì e Carmelina Pirri, dalla psichiatra Grazia Certo e si occuperà del coordinamento e monitoraggio attraverso una Cabina di regia composta da Serena Sframeli dell’ASD di Torregrotta, l’assistente sociale Carola Maimone dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Torregrotta, Francesca Irrera referente della Cooperativa Utopia e Giuseppe Trifilò della SIAPA.