Ss Milazzo conferma il capitano Davide Dama: “Credo profondamente nel progetto”

Per il terzo anno consecutivo vestirà la maglia rossoblu, lo scorso anno 28 presenze e due reti per il difensore. Pino Truglio sarà il vice allenatore

MILAZZO – La SS Milazzo è lieta di annunciare la conferma di Davide Dama per la stagione sportiva 2025-2026. Il difensore vestirà la maglia rossoblu per il terzo anno consecutivo e sarà anche chiamato a guidare la squadra nelle vesti di capitano. Dama nell’ultima stagione ha raccolto 28 presenze, firmando anche due reti: per lui 23 gettoni in campionato, 4 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa.

L’anno col Milazzo di Dama

Il classe 2001, originario proprio di Milazzo, lo scorso 27 aprile ha guidato i mamertini da capitano nella sfida di campionato vinta 1-0 contro la Jonica, fondamentale per la vittoria del Girone B di Eccellenza e della conseguente promozione in Serie D. Dama è arrivato in rossoblu nella stagione 2023-2024, conclusa con 22 presenze e 2 reti divise tra campionato e Coppa Italia. Il difensore in quell’annata ha conquistato un buon quarto posto nella stagione regolare, raggiungendo anche la finale play-off poi persa contro il Modica.

Il capitano ha commentato così l’inizio della sua terza annata con il Milazzo: “Sarà un onore indossare la maglia del Milazzo anche nella prossima stagione. Ho scelto di restare perché credo profondamente in questo progetto, l’attaccamento per questa squadra e questa piazza è troppo importante per me. Era impossibile non continuare dopo un anno fantastico, coronato dalla vittoria del campionato e dalla promozione in Serie D. Ci attende una sfida stimolante e servirà il massimo da ognuno di noi ma sono convinto che potremo toglierci delle soddisfazioni. Non vedo l’ora di cominciare, forza Milazzo”.

Truglio vice allenatore

La società ha anche ufficializzato Pino Truglio vice allenatore. Il tecnico, originario di Catania, ha cominciato il proprio percorso al Taormina nella stagione 2022/2023. Truglio in quell’annata affiancò Marco Coppa in qualità di vice nel girone B di Eccellenza, conquistando un quarto posto nella stagione regolare. Il Taormina quindi si spinse fino alla finale play-off regionale, dove però fu sconfitto dal Siracusa. Truglio nell’annata 2023/2024 optò per il Paternò, seguendo il tecnico Filippo Raciti sempre come vice. Gli etnei raggiunsero il secondo posto nel Girone B di Eccellenza ma soprattutto riuscirono a vincere la Coppa Italia Nazionale, centrando la promozione in Serie D.

Il classe ‘88 ha vissuto l’ultima stagione tra le fila dei rossoblu. Un’annata soddisfacente per Truglio, che ha centrato la salvezza grazie ad un prezioso settimo posto nel Girone I di Serie D. Il tecnico ha commentato così il suo approdo al Milazzo, dove affiancherà Catalano: “Sono entusiasta di cominciare un’altra avventura in una piazza importante come Milazzo. Metterò le mie doti umane e tecniche al servizio della squadra. Servirà tanto lavoro e poche chiacchiere ma io e mister Catalano siamo abituati a questo. Abbiamo intenzione di raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società”.