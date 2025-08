Ss Milazzo, ingaggiati il francese Bosetti e l’under Vaiana

Un attaccante con tanta esperienza internazionale e un giovane jolly palermitano gli ultimi due colpi della società mamertina

MILAZZO – La Ss Milazzo continua a costruire la propria squadra in vista del prossimo campionato di Serie D. Gli ultimi calciatori in ordine di arrivo sono il giovane Flavio Vaiana, centrocampista nato a Castelvetrano il 7 marzo 2006, e Alexy Bosetti, attaccante nato a Nizza il 23 aprile 1993. Il centravanti è cresciuto nel settore giovanile del club rossonero transalpino, con cui nel maggio 2012 riuscì a debuttare in prima squadra. Bosetti infatti all’età di 19 anni giocò la sua prima partita in Ligue 1, subentrando nella sfida vinta 4-3 dal Nizza contro il Lione.

Vaiana sia terzino che mezzala

Il calciatore è cresciuto nelle giovanili del Palermo, club con cui nelle ultime due annate si è messo in mostra nel torneo Primavera 2. Vaiana in questo biennio ha totalizzato 49 presenze con i giovani rosanero, siglando anche un gol. Il classe 2006 è un innesto di talento e prospettiva, schierabile anche come terzino e all’occorrenza pure come mezzala. Il calciatore ha commentato così il suo arrivo a Milazzo: “Sono felice di aver firmato con questa società. Arrivo con tanto entusiasmo e voglia di fare. Non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare insieme al mister e ai miei nuovi compagni. Forza Milazzo”.

Bosetti tanta esperienza internazionale

Pochi mesi prima il centravanti vinse anche il suo primo titolo, conquistando la prestigiosa Coppa Gabardella con l’under 19 rossonera: un’esperienza da 37 partite e 10 reti per il classe ’93. Nel 2013 Bosetti riuscì a conquistare anche il Mondiale Under 20 con la Francia, in una selezione ricchissima di campioni: da Pogba a Umtiti passando per i vari Veretout, Digne, Zouma, Lemina, Areola e Kondogbia. L’attaccante, in quella Coppa del Mondo, totalizzò 5 presenze giocando anche la finale vinta 4-1 contro l’Uruguay.

Bosetti nelle due annate successive si impose come un punto fermo del Nizza, scendendo in campo in 87 match e firmando 13 reti. Nella stagione 2015-2016 il calciatore fu girato in prestito prima al Tours e poi al Sarpsborg, formazione militante nella seconda serie norvegese. Bosetti nel 2016 tornò al Nizza, con cui a dicembre siglò anche una rete in Europa League, andando a segno nella sfida valida per la fase a gironi e vinta 2-1 in rimonta contro il Krasnodar.

Allo stesso tempo il classe ‘93 giocò 21 partite con il Nizza B, firmando un totale di 10 reti. L’attaccante chiuse l’esperienza al Nizza dopo 89 presenze all’attivo, arricchite da 15 reti. Bosetti nel 2017 si trasferì al Laval, club militante nella terza serie dove rimase per due stagioni collezionando 39 presenze e firmando 16 reti. Il francese nel 2019 si trasferì negli Stati Uniti, mettendosi in mostra nella USL Championship, equivalente alla Serie B italiana, con le maglie di El Paso e Oklahoma City.

L’attaccante dopo un solo anno ripartì dal Le Puy Foot, accasandosi all’Annecy a partire dall’estate 2021. Il centravanti giocò 29 partite in terza serie, firmando 11 reti che risultarono fondamentali ai fini della promozione in Ligue 2 del club, che si classificò al secondo posto dietro il Laval. Bosetti nell’annata successiva giocò 36 partite in Ligue 2, firmando un totale di 5 reti. Il classe ‘93 sfiorò l’impresa in Coppa di Francia, dove totalizzò 5 presenze condite ad un gol.

Il percorso dell’Annecy si concluse proprio in semifinale contro il Tolosa, club che si impose per 2-1 ma che fu punito proprio da Bosetti con un gol. Il calciatore lasciò l’Annecy nel 2024, dopo aver collezionato 78 presenze arricchite da 18 gol. Bosetti ha iniziato l’ultima stagione all’Imperia, formazione militante nel Girone A di Serie D con cui ha giocato 7 match firmando 2 reti. Il calciatore proseguì l’annata tra le fila dell’Rc Grasse, club con cui siglò 6 reti nelle 17 partite giocate nella quarta serie transalpina.