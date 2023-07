SS Milazzo, ingaggiato il centrocampista Natale Gatto - Tempostretto

Dopo il difensore Davide Dama, arriva al Milazzo un altro ingaggio di qualità. Si tratta del centrocampista Natale Gatto, già in rossoblù nella stagione 2018/2019

MILAZZO – Ufficializzato l’organigramma societario ed il cambio di ragione sociale, il nuovo ds Santo Matinella è ormai al lavoro da giorni per la costruzione di una rosa da consegnare al confermato Antonio Venuto.

Nelle intenzioni dello staff mamertino, la voglia di individuare i giusti tasselli che possano servire per presentare un Milazzo rognoso da affrontare per tutte le avversarie, sin dalle prime battute stagionali.

Al tecnico Venuto, che per la sesta stagione in carriera siederà sulla panchina rossoblù, il compito di plasmare il gruppo e trasmettere il carattere necessario.

E’ Natale Gatto il secondo acquisto del Milazzo

Intanto, nella giornata di ieri, piazzato un altro colpo di mercato in vista della prossima stagione agonistica di Eccellenza.

Tramite una nota stampa, la società mamertina ha annunciato di aver acquistato il diritto ad avvalersi delle prestazioni sportive del centrocampista Natale Gatto. Per lui oltre centocinquanta presenze nel torneo di vertice regionale.

Ultima stagione alla Nebros, con cui ha affrontato in campionato la sua nuova squadra, l’atleta classe ’94 torna a vestire i colori rossoblù; è dell’annata 2018/2019 la parentesi con il Milazzo 1937, sempre in Eccellenza.

Natale Gatto, centrocampista classe ’94. E’ alla sua seconda esperienza in maglia rossoblù

Gatto inizia a muovere i primi passi nel settore giovanile del Messina. Dopo una parentesi al Pro Curcuraci, si trasferisce nel Calcio Catania. Qui disputa un campionato giovanissimi e due allievi, prima dell’annata vissuta con la Primavera A. La sua lunga carriera nelle formazioni senior ha inizio, nel 2012/2013, con l’Akragas, in Eccellenza. L’anno dopo l’esordio in D con l’Orlandina, quindi Taormina, Acireale e Rocca di Caprileone, ancora in Eccellenza. Torna in D, nel 2017/2018, con l’Igea Virtus, per poi vivere, l’anno dopo, la sua prima volta nella città del Capo. A seguire le esperienze con Città di S. Agata, Ragusa e Aci S. Antonio, nel massimo campionato siciliano, insieme alle parentesi vissute a Barcellona e Modica, nel torneo di Promozione.

Tra le qualità di spicco del neo-calciatore del Milazzo, un’ottima tecnica e la facilità conclusiva dalla distanza.

Gatto si aggiunge al difensore Davide Dama

Evidente la soddisfazione nell’ambiente rossoblù. L’ingaggio di Gatto giunge dopo quello del difensore classe ’01, Davide Dama; entrambi profili di sicuro valore per la categoria. Potranno assicurare spessore al costituendo organico con cui la società del presidente Mauro Versaci segna l’esordio nel mercato estivo. Prospetti importanti con i quali poter costruire solide basi e alimentare le speranze dei tifosi. Si attendono, adesso, i prossimi innesti per poter anche dire che tipo di torneo attenderà il Milazzo; la prova del nove potrà giungere, però, solo dal terreno di gioco.

Articoli correlati