Ssd UniMe sugli scudi ad Avola nell’appuntamento del nuoto di fondo

Un bronzo nella staffetta più un secondo e terzo posto nel miglio per i nuotatori universitari

AVOLA – Tra sabato e domenica i migliori fondisti siciliani si sono dati appuntamento ad Avola dove si è disputata l’ottava e penultima tappa del Sicilia Openwater, circuito siciliano di nuoto in acque libere. Buoni risultati sono arrivati dai messinesi dell’Unime capaci di piazzarsi, andare a podio e conquistare medaglie assolute e di categoria nelle tre gare del weekend.

Si è cominciato con la staffetta 4×1250 m che ha visto Anita Delia, Gabriele Molonia, Giacono Giaconia e Antonio Bavastrelli (così nell’ordine in fofo), chiudere in terza posizione conquistando il bronzo tra gli agonisti. Dietro alla formazione de La Fenice, società ennese che vince la prova ormai da quattro anni consecutivi, e il quartetto palermitano della Mimmo Ferrito secondo.

Nella giornata di domenica invece al mattino si è disputata la 5 km, che assegnava anche il titolo regionale Fin sulla distanza. Miglior risultato per Giacomo Giaconia che chiude settimo assoluto e quinto Juniores. Nel pomeriggio il miglio che ha visto gli universitari protagonisti con Gabriele Molonia e Giacomo Giaconia rispettivamente secondo e terzo assoluto e nella categoria Juniores. Nella distanza più breve impegnato per l’Unime anche il piccolo, Esordienti A, Ivan Molonia, ma fanno meglio Mattia e Angelo Cucé dell’Ulysse che come nel precedente appuntamento si piazzano in top ten.

Immagine in evidenza di Luciano Bavastrelli

Articoli correlati