Il nuovo stadio Giovanni Celeste a Messina FOTO

Lo stadio di Viale Gazzi tornerà centrale nella prossima stagione calcistica. Un'attesa lunga 22 anni

MESSINA – Ecco il nuovo Celeste a Messina con l’obiettivo di riaprirlo entro l’anno. Dopo aver rinnovato l’interno, con le tribune, e qualche settimana fa aggiunto un nuovissimo manto erboso, i lavori allo storico stadio cittadino “Giovanni Celeste” si sono spostati all’esterno dove nella giornata di giovedì è stata scoperta la nuova intestazione rinnovata. Lo stadio di Viale Gazzi tornerà centrale nella prossima stagione calcistica indipendentemente dalla categoria.

Stadio Celeste Stadio Celeste Stadio Celeste

Si tratta di un lavoro scandito da più fasi. Da un lato i lavori originari del Pnrr, curati dal Consorzio Santachiara, che hanno riguardato spogliatoi e il nuovo manto sintetico. Dall’altro, l’avvio della manutenzione su Tribuna A e Curva Sud affidata alla Longobucco Costruzioni. Infine, la programmazione per la Nord e la Gradinata, che include la revisione totale degli impianti elettrici e idrici.

“L’attesa del Celeste lunga 22 anni”

Così l’ex sindaco e ora ricandidato Federico Basile (foto tratte dalla sua pagina Fb): “Era il 5 giugno 2004 quando per l’ultima volta ho visto aperto in tutto il suo splendore un posto che è un pezzo di cuore di sportivi e dei messinesi. Il Celeste era la mia sfida: poterlo riaprire e restituire a chi, come me, ha pianto, ha gioito e sempre tifato per i colori giallorossi. Così, questo stadio, tornerà a essere il riferimento per tutti gli sportivi e le generazioni future che qui potranno giocare, divertirsi e amare Messina più che mai”.