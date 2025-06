Stadio Celeste, tra murales e spogliatoi in più: le proposte della quinta commissione

I consiglieri in sopralluogo all'impianto che riaprirà nel 2026. I lavori procedono e si completeranno entro fine anno

MESSINA – All’interno dello storico stadio Giovanni Celeste i lavori proseguono. A metà giugno è stato l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro ad annunciare, durante un sopralluogo, di essere arrivati al “75% dell’opera” che entro il 2025 si punta a completare il tutto per ridare l’impianto alla città già il prossimo anno. A far slittare i tempi al 31 dicembre è stata la variante al progetto che permetterà di intervenire anche sul manto erboso. Intanto bagni, spogliatoi e tutte le aree interne, palestra compresa, stanno subendo un grande opera di riqualificazione.

Il sopralluogo dei consiglieri: le proposte

Due settimane dopo il sopralluogo dell’assessore, i componenti della quinta commissione consiliare, presieduta da Raimondo Mortelliti, si sono recati allo stadio Celeste per vedere con i propri occhi lo stato dell’arte. I consiglieri comunali hanno girato l’impianto. Anche a loro è stato confermato che si arriverà in tempo per completare entro dicembre. La commissione ha proposto di ricavare altri due spazi, sfruttando la grandezza degli spogliatoi, in modo tale da garantire anche a chi non ha gare in corso ma in programma nella stessa giornata un luogo in cui prepararsi per giocare. Tra le proposte anche quella di realizzare dei murales all’interno, per raccontare la storia del Messina. Esternamente ci sarà quello, già approvato in aula, dedicato a Totò Schillaci.