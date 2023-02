Stadio "Franco Scoglio", le condizioni del manto a due giorni dalla sfida con la Fidelis Andria - Tempostretto

In una foto scattata oggi, si nota il "verde" praticamente ovunque, tranne che in una delle due aree di rigore. La manutenzione prosegue

MESSINA – A due giorni dalla partita contro la Fidelis Andria, il manto erboso dello stadio Franco Scoglio si presenta in uno stato non ottimale. Sì, si potrà giocare e la semina ha permesso all’erba di crescere nel miglior modo possibile in gran parte del terreno di gioco, ma restano scoperte diverse zone. Tra queste, un’ampia zona che va dall’area di rigore e fino alla trequarti, proprio sotto la Curva Sud, appare totalmente priva di erba, come testimoniato dalla foto scattata oggi, 17 febbraio 2023, dalla sede della seconda municipalità.

La Lega Pro nelle scorse settimane ha posto l’impianto sotto i riflettori chiedendo anche all’amministrazione e alla società di intervenire, come spiegava l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro a dicembre. In quell’occasione era stato spiegato che per intervenire in maniera completa non sarebbero bastati “6-7 giorni”. Messina Servizi è intervenuta regolarmente per garantire le condizioni migliori possibili, almeno per concludere la stagione. A fine campionato, poi, si interverrà sul sistema di drenaggio. Intanto il Messina si prepara ad affrontare davanti ai propri tifosi un match fondamentale per la salvezza.

Aiuta anche il meteo. Secondo le previsioni di Daniele Ingemi per il weekend (qui il report completo) il Messina non rischia di dover giocare contro la Fidelis Andria su un campo zuppo di pioggia. Un eventuale temporale avrebbe alterato ulteriormente il terreno di gioco, chiamato a un ulteriore sforzo di drenaggio che ad oggi non ci si può permettere.

