Stadio "Scoglio". Cresce la febbre per il concerto di Tiziano Ferro, ospite Angelina Mango - Tempostretto

Ale 21, al San Filippo, s'attende l'avvio. Sarà ricordata Raffaella Carrà a due anni dalla morte. La scaletta

MESSINA – Se fosse una partita di calcio si direbbe che manca solo il fischio d’inizio. Cresce l‘attesa, mentre manca pochissimo, per l’inizio del concerto di Tiziano Ferro allo stadio “Franco Scoglio” di Messina. Con lui, sul palco, con una partecipazione, la stella di “Amici” Angelina Mango.

Di sicuro, prima di cantare “E Raffaella è mia”, ricorderà Raffaella Carrà. Così la ricorda sulla sua pagina Facebook: “E domani (5 luglio, n.d.r.) saranno già due anni. Non esisterà giorno in cui non mi mancherai, amica mia”.

La scaletta del concerto (salvo piccole variazioni)

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

BIS

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti

