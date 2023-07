Sotto il sole in attesa del concerto: "Tiziano Ferro a Messina un'emozione unica" VIDEO - Tempostretto

Da tutta la Sicilia, e non solo, giovani e meno giovani sono da ore davanti allo stadio "Franco Scoglio"

MESSINA – Ci sono ragazze da più di 24 ore in movimento e hanno aspettato quattro anni. Il popolo di Tiziano Ferro è in attesa del concerto allo stadio “Franco Scoglio”. A San Filippo sono già pronti in tanti, sotto il sole, giovanissimi da tutta la Sicilia, ma c’è anche un quarantenne di Vibo, per vivere ogni momento fino a quando le luci del palco si accenderanno. Non solo messinesi. ma anche calabresi e dal resto della Sicilia, per uno dei big della canzone italiana.

Dopo lo stop da Covid nel 2020, e in molti hanno conservato il biglietto, il cantante ritorna esibirsi per la seconda volta a Messina, la prima volta dopo il 2017. “Un’emozione grande. siamo qui per lui. Ci aspettiamo un concerto memorabile”, dice uno dei ragazzi davanti allo stadio in attesa dell’apertura dei cancelli. “Avere qui a Messina artisti ed eventi di questo calibro è una grande opportunità”, dice una giovane.

