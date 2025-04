Stagione balneare 2025, ecco i tratti off limits sulla riviera jonica messinese

Unica zona inquinata è la foce del torrente Alcantara, a Giardini Naxos. Ma anche altre aree saranno interdette per la presenza degli scarichi dei depuratori

Acqua pulita e mare balneabile su gran parte della costa jonica messinese, dove rimarranno in vigore, anche per la prossima stagione balneare, solo gli ormai “tradizionali” divieti in prossimità delle condotte di scarico dei depuratori e delle foci dei torrenti. La situazione è “fotografata” nel Decreto Dirigenziale n. 323 del 21 marzo 2025 dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, che elenca i tratti di costa in cui vigerà il divieto di balneazione. La stagione, come consuetudine, scatterà ufficialmente tra poche settimane, l’1 maggio, per concludersi il 31 ottobre 2025.

Inquinata la foce dell’Alcantara

Per quanto concerne i tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per inquinamento, sulla riviera jonica risulta in elenco soltanto il tratto dal fiume Alcantara a 400 metri a nord della stessa foce, nel territorio del Comune di Giardini Naxos. Molto più corposo l’allegato D del decreto dirigenziale, quello riservato ai tratti di mare e di costa sottoposti ad interdizione in quanto interessati da immissioni (sbocco di canali, fiumi, torrenti e depuratori). Da nord verso sud, si comincia con Alì Terme dal torrente Fiumedinisi (scarico depuratore consortile) a 100 metri a nord del torrente Fiumedinisi. Poi Nizza, da 100 metri a sud del torrente Fiumedinisi alla foce dello stesso torrente.

Divieto di balneazione anche alla foce del torrente Pagliara (scarico depuratore consortile) per 160 metri a nord (territorio di Roccalumera) e 160 metri a sud (territorio di Furci). Situazione analoga ma per 150 metri a nord e a sud del torrente Agrò (scarico del depuratore consortile), tra S. Teresa e S. Alessio (nella foto di copertina). Sempre a S. Alessio, altri 200 metri di costa sono interdetti alla foce del torrente Salice (scarico depuratore). A Letojanni divieto di balneazione per 200 metri alla foce del torrente S. Filippo (scarico depuratore).

I divieti a Giardini Naxos e Taormina

Nell’elenco dei tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per “altri motivi” figura un tratto di 350 metri tra la radice della barriera frangiflutti e la radice del molo di sopraflutto nel porto di Giardini Naxos. Infine, interdetto il tratto di costa per 300 metri in direzione della Grotta Azzurra di Capo Taormina, così come da ordinanza della Capitaneria di Porto di Messina per motivi di sicurezza.