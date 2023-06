Stagione d'esordio in B da ricordare per la Sicily. Mazzulla: "Non siamo scontenti" - Tempostretto

La formazione di serie B della Sicily ha chiuso al settimo posto nel girone. La presidente Mazzulla: “Abbiamo capito cosa sistemare”

VILLAFRANCA TIRRENA – La prima stagione in Serie B della Sicily Beach Volley School ha subito messo alla prova la compagine tirrenica. La formazione del presidente Mazzulla ha fatto i conti con il nuovo campionato nazionale; alle trasferte fuori dalla Sicilia si sono aggiunti infortuni e cambi di guida tecnica nel corso dell’anno. La Sicily però ha terminato al settimo posto nel girone I, a quota 20 punti; un piazzamento che le permetterà di mantenere la categoria in vista della prossima stagione.

La presidente Mazzulla: “Mancata la giusta continuità”

“Non siamo scontenti della stagione da poco conclusa – dichiara la presidente Nelly Mazzulla – ci aspettavamo forse qualcosa in più visto anche l’organico iniziale; l’avvicendarsi di più allenatori nel corso della stagione e alcune mancanze dal punto di vista societario sicuramente non ci hanno aiutato; non hanno permesso al gruppo di avere la giusta continuità tra girone di andata e ritorno“.

“Da società esordiente in questa categoria – prosegue la numero uno della Sicily Bvs – abbiamo avuto modo di capire quali piccoli accorgimenti sistemare; il prossimo anno saremo sicuramente più preparati e l’obiettivo sarà migliorare il risultato. Accanto ai giovani, con cui vogliamo costruire un progetto che non si esaurisca in una sola stagione, affiancheremo degli innesti di esperienza”.

Prima stagione in B: il bilancio all’esordio

La Sicily Beach Volley School si è confrontata con altre nove squadre raccogliendo sei vittorie a fronte di dodici sconfitte. Solo un successo in trasferta contro il Papiro di Catania; proprio quella partita ha aperto la striscia di più vittorie in fila: tre consecutive. Sono arrivati infatti, a seguire, i successi in casa contro Lamezia e Vibo Valentia. Più lunga però la striscia di sconfitte consecutive (6) che sono seguite; sono così sfumati i playoff. La formazione tirrenica ha comunque dimostrato un buon feeling in casa. Ha però pagato troppo la lontananza dalle mura amiche del palazzetto “Graziella Campagna” di Saponara; in trasferta sono arrivate, infatti, nove delle dodici sconfitte totali del suo campionato.

Settimo posto finale nel girone I per la matricola Sicily

Questione allenatore: tanti avvicendamenti sulla panchina

La squadra durante la stagione ha mostrato di saper essere cinica conquistando l’intera posta in cinque delle sei partite vinte; a livello di lotta sulla distanza servirà migliorare. In quattro sfide i giocatori della Sicily sono arrivati al tie-break; hanno avuto la meglio solo contro Viagrande, al primo match casalingo davanti al proprio pubblico in Serie B. Gli avvicendamenti sulla panchina della formazione tirrenica hanno inciso sul rendimento della squadra; si è iniziata la stagione con Pippo Staiti in panchina, sostituito da poi da Valerio Vermiglio. Infine, quest’ultimo, da Tino Santacaterina.

Si giocherà ancora a Saponara. A Villafranca strutture non adeguate

“Le strutture presenti sul territorio di Villafranca Tirrena non sono adeguate” ha concluso la presidente Mazzulla. “La questione riguarda sia l’omologazione richiesta dalla Federazione che l’agibilità al pubblico. Esisterebbe una struttura al castello di Calvaruso ma non sappiamo nulla sulla sua possibilità di utilizzo che vorremmo rivitalizzare. Non essendoci quindi una struttura a Villafranca Tirrena il prossimo anno nuovamente giocheremo al palazzetto di Saponara; dobbiamo ammettere che l’amministrazione locale ci ha messo a disposizione generosamente”.

Carmelo Mazza. Dopo una carriera da atleta ricca di soddisfazioni, per lui un futuro da dirigente

Il dirigente Carmelo Mazza: “Futuro con giocatori del territorio”

In vista della prossima stagione, la società sta facendo le sue valutazioni su staff e parco atleti; intanto l’ex giocatore Carmelo Mazza passerà ad essere dirigente a tempo pieno. “Cercheremo di riproporci con una squadra un po’ più giovane, provando a dare spazio a giocatori del nostro territorio. Nonostante dal punto di vista economico sia un momento pesante e precario vorremmo continuare a mantenere a Villafranca questa realtà che ci è sempre stata”.

