Stagione venatoria 2025/2026, via al rilascio dei tesserini a Palazzo Zanca: modalità, giorni e orari

Tra domande e deleghe, ecco come fare richiesta

MESSINA – Il Comune di Messina ha comunicato che è attivo a Palazzo Zanca il servizio per il rilascio dei tesserini per la stagione venatoria 2025/2026. Tutti gli interessati possono presentare domanda personalmente oppure tramite delega rilasciata alle Associazioni Venatorie. Le domande devono essere presentate con due diverse modalità.

Come presentare le domande

La prima è la domanda singola. L’istanza completa di tutta la documentazione va presentata presso gli uffici di Palazzo Zanca, stanza n. 4, piano terra – Ufficio Elettorale, oppure trasmessa via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it. La seconda è con delega alle Associazioni Venatorie. L’istanza completa va presentata dall’associazione presso l’ufficio protocollo sito all’URP di Palazzo Zanca, oppure trasmessa via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it

Giorni e orari

Il modello di istanza è disponibile presso l’Ufficio Elettorale (stanza n. 4, piano terra) e presso l’URP, anch’esso al piano terra di Palazzo Zanca. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30, e il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30. I tesserini saranno rilasciati personalmente ai cacciatori richiedenti, a conclusione della fase istruttoria, esclusivamente presso Palazzo Zanca, stanza n. 4, sia a chi ha presentato domanda personalmente, sia a chi ha delegato un’associazione. Ogni Associazione Venatoria delegata sarà informata telefonicamente circa la data di consegna dei tesserini ai propri delegati.

Il Comune ha anche precisato che i richiedenti tramite associazione non devono recarsi agli uffici per il ritiro autonomo del tesserino, ma soltanto al momento della consegna comunicata dall’Associazione stessa. Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Ufficio Caccia, stanza n. 4 – tel. 090/7722761; o URP/Protocollo – tel. 090/7722149.